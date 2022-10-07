Джокович назвал любимый и нелюбимый матчи с Медведевым

Полуфиналист турнира категории ATP-500 в Астане серб Новак Джокович (4 сеяный) ответил на вопрос о двух матчах с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым (2). Теннисиста попросили назвать любимый и нелюбимый матчи с россиянином.

«Любимый — финал Australian Open-2021, самый нелюбимый — US Open-2021», — — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября