Джокович назвал любимый и нелюбимый матчи с Медведевым
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Полуфиналист турнира категории ATP-500 в Астане серб Новак Джокович (4 сеяный) ответил на вопрос о двух матчах с четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым (2). Теннисиста попросили назвать любимый и нелюбимый матчи с россиянином.
«Любимый — финал Australian Open-2021, самый нелюбимый — US Open-2021», — — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября
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