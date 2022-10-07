Определилось время начала матчей Медведев-Джокович и Рублёв-Циципас
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Стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября
Полуфинальные матчи турнира в Астане. 8 октября, суббота:
Андрей Рублёв — Стефанос Циципас — 13:00 мск
Даниил Медведев — Новак Джокович — не ранее 15:00 мск
Напомним, первый сеяный соревнований испанец Карлос Алькарас вылетел в первом круге от представителя Бельгии Давида Гоффена, уступив со счётом 5:7, 3:6. Медведев (2), Циципас (3), Джокович (4) и Рублёв (5) по-прежнему борются за титул.
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