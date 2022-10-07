Определилось время начала матчей Медведев-Джокович и Рублёв-Циципас

Стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября

Полуфинальные матчи турнира в Астане. 8 октября, суббота:

Андрей Рублёв — Стефанос Циципас — 13:00 мск

Даниил Медведев — Новак Джокович — не ранее 15:00 мск

Напомним, первый сеяный соревнований испанец Карлос Алькарас вылетел в первом круге от представителя Бельгии Давида Гоффена, уступив со счётом 5:7, 3:6. Медведев (2), Циципас (3), Джокович (4) и Рублёв (5) по-прежнему борются за титул.