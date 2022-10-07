Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Джокович — неподражаемый. Сейчас очень мотивирован. Идёт на рекорд!

Веснина: Джокович — неподражаемый. Сейчас очень мотивирован. Идёт на рекорд!
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о выступлении в туре 21-го победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Джокович — неподражаемый. Сейчас очень мотивирован. Выиграл турнир в Тель-Авиве на прошлой неделе. Видимо, теперь хочет выиграть турнир в Астане — это будет 90-й титул в его карьере. Идёт на рекорд!», — сказала Веснина в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября.

Новость по теме
Определилось время начала матчей Медведев-Джокович и Рублёв-Циципас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022