Веснина: Джокович — неподражаемый. Сейчас очень мотивирован. Идёт на рекорд!

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о выступлении в туре 21-го победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.



«Джокович — неподражаемый. Сейчас очень мотивирован. Выиграл турнир в Тель-Авиве на прошлой неделе. Видимо, теперь хочет выиграть турнир в Астане — это будет 90-й титул в его карьере. Идёт на рекорд!», — сказала Веснина в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут 8 октября.