Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Астане

Елена Веснина поделилась мыслями о победе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Астане.



«Медведев — молодец, что обыграл своего неудобного соперника Баутиста-Агута. Испанец хорошо играет на всех покрытиях и очень опасен. Хорошая победа Медведева. Даня набирает форму от матча к матчу», — сказала Веснина в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут в субботу, 8 октября.

