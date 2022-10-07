Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Астане
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Елена Веснина поделилась мыслями о победе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Астане.
«Медведев — молодец, что обыграл своего неудобного соперника Баутиста-Агута. Испанец хорошо играет на всех покрытиях и очень опасен. Хорошая победа Медведева. Даня набирает форму от матча к матчу», — сказала Веснина в беседе с «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно время начала полуфинальных игр турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В первом матче 1/2 финала россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович и представитель России Даниил Медведев. Обе встречи пройдут в субботу, 8 октября.
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