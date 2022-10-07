Даниил Медведев: триколора нигде не видел, но чувствую себя в Астане как дома
Поделиться
Полуфиналист турнира категории ATP-500 в Астане россиянин Даниил Медведев рассказал об атмосфере на соревнованиях.
«Насчёт триколора — нет, если честно, не видел. В принципе, здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь как дома. Наверное, это тоже не совсем правильно говорить, но так как я сказал после матча на корте: не так много турниров куда приезжаешь и прям сразу чувствуешь, что тебя там поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу. Турнир организован классно, тебе стараются помочь, но нет чего-то чересчур: чтобы кто-то сидел рядом, говорил, все ли правильно. Какая-то крутая атмосфера. Всё тут мне нравится»,— передаёт слова российского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Комментарии
- 7 октября 2022
-
19:32
-
19:25
-
19:25
-
19:17
-
19:15
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:25
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
17:50
-
17:39
-
17:24
-
17:17
-
16:40
-
13:55
-
13:44
-
13:15
-
12:52
-
12:29
-
12:17
-
12:07
-
12:05
-
11:30
-
11:10
-
10:54
-
10:25
-
10:06
-
08:39
-
08:27
-
08:09
-
07:40
-
00:29
Партнерский контент