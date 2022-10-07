Даниил Медведев: триколора нигде не видел, но чувствую себя в Астане как дома

Полуфиналист турнира категории ATP-500 в Астане россиянин Даниил Медведев рассказал об атмосфере на соревнованиях.

«Насчёт триколора — нет, если честно, не видел. В принципе, здесь поддержка классная. Чувствую себя здесь как дома. Наверное, это тоже не совсем правильно говорить, но так как я сказал после матча на корте: не так много турниров куда приезжаешь и прям сразу чувствуешь, что тебя там поддерживают. Здесь, в Казахстане, так было сразу. Турнир организован классно, тебе стараются помочь, но нет чего-то чересчур: чтобы кто-то сидел рядом, говорил, все ли правильно. Какая-то крутая атмосфера. Всё тут мне нравится»,— передаёт слова российского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.