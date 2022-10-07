Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Остраве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах расправилась с представительницей США Кэти Макнелли в четвертьфинальном матче турнира в Остраве (Чехия). Встреча проходила на стадионе «Остравар Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.



Свёнтек переиграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:4. На счету польской теннисистки два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Американка дважды подала навылет, допустила одну ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из 11.



До этого в матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.