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Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Остраве

Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Остраве
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах расправилась с представительницей США Кэти Макнелли в четвертьфинальном матче турнира в Остраве (Чехия). Встреча проходила на стадионе «Остравар Арена. Центральный корт» на хардовом покрытии.

Свёнтек переиграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:4. На счету польской теннисистки два эйса, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Американка дважды подала навылет, допустила одну ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из 11.

До этого в матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5. А во втором сете Томлянович снялась при счёте 2:2.

Острава. 1/4 финала
07 октября 2022, пятница. 17:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Кэти Макнелли
151
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
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