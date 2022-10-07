Онс Жабер сенсационно уступила 73-й ракетке мира на домашнем турнире в Монастире

Тунисская теннисистка Онс Жабер (вторая ракетка мира) потерпела поражение от представительницы США Клэр Лю (73-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис). Встреча проходила на стадионе «Теннисный клуб Монастира. Центральный корт» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 26 минут.
Жабер уступила сопернице со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Финалистка US Open-2022 не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету победительницы матча один эйс, одна ошибка на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
В полуфинале Клэр Лю встретится либо с Элисе Мертенс, либо с Моюкой Учижимой. В другом матче 1/2 финала сойдутся Вероника Кудерметова и Ализе Корне.
- 7 октября 2022
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