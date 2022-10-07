Даниил Медведев рассказал о любимом и нелюбимом матчах с Новаком Джоковичем

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос о любимом и нелюбимом матчах с представителем Сербии Новаком Джоковичем.

«Любимый — US Open. Иногда вспоминаю его. Не знаю, как я мог тогда так сыграть тот матч. Нелюбимый: наверное, финал Australian Open — 2021. Мой второй финал «Шлема», ничего не показал, быстро отскочил. Уехал домой. Это был мой второй [финал] турнира «Большого шлема», который проиграл. Но было очень обидно», — передаёт слова российского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.



Даниил Медведев и Новак Джокович сойдутся в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). В другом матче 1/2 финала сыграют Андрей Рублёв и Стефанос Циципас. Обе встречи запланированы на 8 октября.