Джокович — о пропуске матчей: многие теннисисты не сталкивались с тем, с чем столкнулся я

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, почему с ним случаются неприятные события. На пресс-конференции спортсмену задали этот вопрос, поставив в пример дисквалификацию на US Open — 2020 и запрет на въезд в США из-за отсутствия прививки в 2022 году.



«В жизни всегда что-то происходит. Она полна событий, ситуаций и обстоятельств. Я не считаю свои обстоятельства радикально отличными от того, что происходит с другими. Всё зависит от того, с какой точки зрения смотреть.

Конечно, они отличаются от обстоятельств других теннисистов. Большинство теннисистов не сталкивалось с тем, с чем в этом году столкнулся я. Но как вышло, так и вышло. Я сознательно принял это решение и знал, что у него будут последствия. И я это принимаю, потому что верен себе», – сказал Джокович на пресс-конференции в Астане.