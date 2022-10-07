Джокович — о пропуске матчей: многие теннисисты не сталкивались с тем, с чем столкнулся я

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, почему с ним случаются неприятные события. На пресс-конференции спортсмену задали этот вопрос, поставив в пример дисквалификацию на US Open — 2020 и запрет на въезд в США из-за отсутствия прививки в 2022 году.
«В жизни всегда что-то происходит. Она полна событий, ситуаций и обстоятельств. Я не считаю свои обстоятельства радикально отличными от того, что происходит с другими. Всё зависит от того, с какой точки зрения смотреть.
Конечно, они отличаются от обстоятельств других теннисистов. Большинство теннисистов не сталкивалось с тем, с чем в этом году столкнулся я. Но как вышло, так и вышло. Я сознательно принял это решение и знал, что у него будут последствия. И я это принимаю, потому что верен себе», – сказал Джокович на пресс-конференции в Астане.
- 7 октября 2022
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