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Рыбакина одолела Квитову и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Рыбакина одолела Квитову и вышла в полуфинал турнира в Остраве
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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (26-я ракетка мира) в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову (20-й номер мирового рейтинга) на турнире в Остраве (Чехия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 2 минуты.

Рыбакина одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Представительница Казахстана 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 10. Петра Квитова выполнила пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований в Остраве Елена Рыбакина встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. В другом матче 1/2 финала Ига Свёнтек сразится либо с Екатериной Александровой, либо с Терезой Мартинцовой.

Острава. 1/4 финала
07 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Елена Рыбакина
26
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Петра Квитова
20
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии
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