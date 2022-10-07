Рыбакина одолела Квитову и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (26-я ракетка мира) в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову (20-й номер мирового рейтинга) на турнире в Остраве (Чехия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии и продолжалась 2 часа 2 минуты.

Рыбакина одержала победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Представительница Казахстана 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 10. Петра Квитова выполнила пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований в Остраве Елена Рыбакина встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. В другом матче 1/2 финала Ига Свёнтек сразится либо с Екатериной Александровой, либо с Терезой Мартинцовой.