Навратилова: женщины были либо в спорте, либо мамами, но Серена Уильямс всё изменила

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась об американской теннисистке Серене Уильямс.
«Для женщин был выбор: либо спорт, либо быть мамой, но теперь Серена Уильямс доказала, что можно иметь и то, и другое. В туре есть много других матерей, которые действительно преуспели в этом. Главная причина, по которой мы этого не видели — не было заботы, не было денег, а также теннисистки просто решали завести детей, а потом не возвращались в тур.
Но теперь я думаю, что Серена как бы проложила путь к материнству и к тому, чтобы по-прежнему оставаться спортсменкой. Я думаю, вы увидите, как все больше и больше женщин хорошо играют в свои 30, а может быть, и в 40», — приводит слова Навратиловой Eurosport.
- 7 октября 2022
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