Видеообзор побед Медведева, Джоковича, Рублёва и Циципаса на турнире в Астане

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами победных матчей россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва, серба Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальных матчах хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

Медведев разгромил Роберто Баутиста-Агута — 6:1, 6:1, Джокович оказался сильнее Карена Хачанова — 6:4, 6:3, Рублёв отдал всего три гейма Адриану Маннарино — 6:1, 6:2, а Циципас в упорном матче одолел Хуберта Хуркача — 7:6 (10:8), 6:3.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

8 октября на турнире в Астане пройдут полуфиналы. Рублёв сразится с Циципасом, а Медведев сыграет с Джоковичем. Призовой фонд соревнований составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.