Стала известна сетка турнира в Сан-Диего, где сыграют Свёнтек, Касаткина, Кудерметова

Женская теннисная организация (WTA) опубликовала сетку турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября на хардовом покрытии.

Россиянка Дарья Касаткина (8) в первом круге встретится с канадкой Лейлой Фернандес, а Вероника Кудерметова проведёт матч с американкой Слоан Стивенс, получившей уайлд-кард. Первая ракетка мира Ига Свёнтек (1) и пятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко (3) пропускают 1/32 финала на правах сеяных. Также в первом раунде не сыграют Паула Бадоса (2) и Джессика Пегула (4).

Представительница Казахстана и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина сойдётся с испанкой Гарбинье Мугурусой, Беатрис Хаддад-Майя выйдет на корт с Бьянкой Андрееску, а Каролина Плишкова сразится с теннисисткой из квалификации.

Полная сетка турнира в Сан-Диего доступна на «Чемпионате».