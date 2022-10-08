Видеообзор победы первой ракетки мира Иги Свёнтек на турнире в Остраве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в двух сетах расправилась с представительницей США Кэти Макнелли в четвертьфинальном матче турнира в Остраве (Чехия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Остравар Арена» на хардовом покрытии.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канала WTA. Права на видео принадлежат WTA.

До этого в матче второго круга на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия) Свёнтек (1) встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (Q, 34-я ракетка мира). Ига выиграла первый сет со счётом 7:5, а во второй партии Томлянович снялась при счёте 2:2.

В полуфинале соревнований в Остраве Ига Свёнтек проведёт матч с россиянкой Екатериной Александровой.