Фрэнсис Тиафо стал первым финалистом турнира ATP-500 в Токио

19-я ракетка мира, полуфиналист US Open – 2022 американец Фрэнсис Тиафо стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).
В полуфинальном матче Тиафо (4) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 37 минут. Тиафо девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Квон Сон У 10 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За титул Тиафо сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 7) – Тейлор Фритц (США, 3).
Призовой фонд турнира в Токио составил $ 1 953 285. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, он завоевал титул в 2019 году.
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