Андрей Рублёв — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Астаны
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Сегодня, 8 октября, российский теннисист Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Матч пройдёт на центральном корте «Национального теннисного центра Астаны» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Стефанос Циципас.
Счёт личных встреч равный — 5-5 (если не считать матч на челленджере в 2017 году, то 5-4 в пользу Циципаса). При этом последние две игры на харде, состоявшиеся в прошлом году, остались за Андреем, а вот единственный матч в этом году, в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде на грунте, выиграл Стефанос.
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