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Шаповалов уступил Фритцу в полуфинале Токио, проиграв пять геймов подряд в третьем сете

Шаповалов уступил Фритцу в полуфинале Токио, проиграв пять геймов подряд в третьем сете
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Канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» и продолжалась 2 часа 12 минут.

Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Американец шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Дениса Шаповалова восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале соревнований в Токио Тейлор Фритц встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4.

Токио (м). 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 10:10 МСК
Тейлор Фритц
11
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
3 		7 7 3
         
Денис Шаповалов
22
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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