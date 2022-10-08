Шаповалов уступил Фритцу в полуфинале Токио, проиграв пять геймов подряд в третьем сете

Канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» и продолжалась 2 часа 12 минут.

Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Американец шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Дениса Шаповалова восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале соревнований в Токио Тейлор Фритц встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4.