Шаповалов уступил Фритцу в полуфинале Токио, проиграв пять геймов подряд в третьем сете
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Канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел поражение от представителя США Тейлора Фритца в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум» и продолжалась 2 часа 12 минут.
Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Американец шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Дениса Шаповалова восемь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале соревнований в Токио Тейлор Фритц встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4.
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