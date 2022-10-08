Даниил Медведев: больше всего хочу победить Надаля, потому что проиграл ему два финала ТБШ
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём желании взять реванш у обладателя 22 титулов турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Испанец выиграл у Медведева два финала мэйджоров — в 2019 году (Открытый чемпионат США) и в 2022 году (Australian Open).
«Я хочу побеждать всех, а на самом деле Рафу Надаля даже больше, потому что я проиграл ему в двух финалах турниров «Большого шлема», но я действительно счастлив играть против Новака», — сказал россиянин на пресс-конференции.
Даниил Медведев встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Матч начнётся не ранее 15:00 мск. В другом матче 1/2 финала сойдутся Андрей Рублёв и Стефанос Циципас.
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