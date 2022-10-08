Стало известно, как ATP наказала Муте и Андреева за жёсткую потасовку в Орлеане

Стало известно, как руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) наказало 69-ю ракетку мира француза Корентена Муте и болгарина Адриана Андреева (221-й номер рейтинга) за потасовку в матче второго круга на турнире серии «Челленджер» в Орлеане (Франция).

Напомним, во время послематчевого рукопожатия Андреев толкнул Муте грудью. Француз ответил толчком в район лица, болгарин отмахнулся ракеткой. Судья сразу же спустился с вышки, чтобы разнять теннисистов. Сам матч неожиданно выиграл Андреев со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Муте и Андреев получили штрафы в размере € 10 тыс. ATP не стала отстранять игроков от тенниса на определённый период.

После потасовки оба теннисиста заявили, что не собираются извиняться друг перед другом.