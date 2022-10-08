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Роджер Федерер: у болельщиков будет шанс увидеть меня снова

Роджер Федерер: у болельщиков будет шанс увидеть меня снова
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Обладатель 20 титулов турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о завершении своей карьеры. Швейцарец закончил выступления на профессиональном уровне после Кубка Лэйвера.

«Это определённо важный момент для меня, чтобы поблагодарить всех, кто всегда оказывал поддержку. Я чувствую, что болельщиков Федерера становится всё больше и больше, по мере того как я становлюсь старше.

Если у меня были все эти эмоции на корте, то это из-за болельщиков. Они это знают, я это знаю, и это то, по чему я буду скучать.

Для меня было важно напомнить болельщикам, что я не покину игру и буду там. Люди получат шанс увидеть меня снова. У нас снова будут моменты, они могут быть немного другими, но всё же будут прекрасные моменты. Было важно напомнить об этом себе, а также фанатам, которым я очень благодарен», — цитирует Федерера ATP.

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