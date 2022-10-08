Тейлор Фритц дебютирует в топ-10 мирового рейтинга после выхода в финал Токио

Американский теннисист Тейлор Фритц впервые в карьере войдёт в десятку мирового рейтинга. 24-летний спортсмен переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Эта победа позволила Фритцу набрать необходимое количество очков для попадания в десятку лучших теннисистов мира.

10 октября американец сместит польского игрока Хуберта Хуркача, который вылетел от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Астане. В финале Токио Тейлор Фритц сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4.

Соревнования в Токио проходят с 3 по 9 октября на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составил $ 1 953 285.