Тейлор Фритц дебютирует в топ-10 мирового рейтинга после выхода в финал Токио

Американский теннисист Тейлор Фритц впервые в карьере войдёт в десятку мирового рейтинга. 24-летний спортсмен переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Эта победа позволила Фритцу набрать необходимое количество очков для попадания в десятку лучших теннисистов мира.
10 октября американец сместит польского игрока Хуберта Хуркача, который вылетел от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Астане. В финале Токио Тейлор Фритц сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который в трёх сетах одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4.
Соревнования в Токио проходят с 3 по 9 октября на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составил $ 1 953 285.
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