Свёнтек рассказала, как уход Эшли Барти из тенниса повлиял на неё

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об австралийке Эшли Барти и поделилась мыслями о концовке сезона.
«Тот факт, что Эш решила завершить карьеру, всё изменил, я была вторым номером менее недели, а потом за один день стала номером один. Это означало лишь то, что мне нужно было быстро оказаться в новой, невероятно сложной ситуации. Решила использовать появившуюся возможность.
Вторая часть сезона сложнее, потому что нарастает усталость, тоска по дому, обычная перегрузка, связанная с тяжёлым сезоном в теннисе. Я не зацикливаюсь на том, чтобы оставаться на вершине. Я сосредоточиваюсь на следующих шагах и на своём развитии», — цитирует Свёнтек Tennis World USA.
Ига Свёнтек встретится с Екатериной Александровой в полуфинале турнира в Остраве (Чехия).
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