Сербский тренер: Джокович — лучший теннисист, если говорить о помощи другим. Это факт

Сербский тренер Петар Попович высказался о своём соотечественнике, теннисисте Новаке Джоковиче.

«Я знаю Новака очень хорошо, потому что у нас маленькая страна и мы путешествовали вместе, я знаю его с тех пор, как он был очень молодым. Первое, что я скажу о Новаке, это то, что для меня он лучший теннисист в том, что касается помощи другим. Джокович потрясающий.

Новак боролся за игроков, которые занимают 100–150-е места, хотя его никто не заставлял это делать. У Джоковича также есть национальный центр здесь, и он даёт бесплатную практику лучшим сербам и хорватам. Новак действительно щедрый человек, и я говорю это не потому, что он серб, я констатирую факты», — сказал Петар Попович в своём подкасте.