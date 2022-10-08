Видеообзор полуфинальных матчей Фритц — Шаповалов и Тиафо — Квон Сон У на турнире в Токио
Поделиться
Сегодня, 8 октября, на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) завершились полуфинальные матчи. Американец Фрэнсис Тиафо одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4. Тейлор Фритц в трёх сетах оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Обе встречи состоялись на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум».
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами полуфинальных матчей соревнований в Токио.
Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Также стало известно, что Тейлор Фритц после турнира в Токио независимо от результата финального матча впервые в своей карьере попадёт в десятку мирового рейтинга.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:56
-
14:21
-
14:00
-
13:31
-
12:25
-
11:52
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:01
-
10:17
-
10:06
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
09:16
-
00:33
- 7 октября 2022
-
23:32
-
22:59
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:01
-
20:46
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:32
Партнерский контент