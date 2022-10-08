Видеообзор полуфинальных матчей Фритц — Шаповалов и Тиафо — Квон Сон У на турнире в Токио

Сегодня, 8 октября, на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) завершились полуфинальные матчи. Американец Фрэнсис Тиафо одолел представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:2, 0:6, 6:4. Тейлор Фритц в трёх сетах оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Обе встречи состоялись на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк. Колизеум».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами полуфинальных матчей соревнований в Токио.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Также стало известно, что Тейлор Фритц после турнира в Токио независимо от результата финального матча впервые в своей карьере попадёт в десятку мирового рейтинга.