Андрей Рублёв проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира в Астане
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В полуфинальном матче Рублёв (5) уступил шестой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Циципаса восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За титул в Астане Циципас сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4, WC).
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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