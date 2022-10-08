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Андрей Рублёв проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира в Астане

Андрей Рублёв проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира в Астане
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В полуфинальном матче Рублёв (5) уступил шестой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Циципаса восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За титул в Астане Циципас сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 4, WC).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Астана. 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 13:10 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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