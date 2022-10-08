Даниил Медведев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Астане

Сегодня, 8 октября, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за выход в финал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в полуфинале турнира в Астане.

В финале победитель данного матча сразится с греком Стефаносом Циципасом (3).

По личным встречам Джокович имеет преимущество над Даниилом со счётом 6-4. При этом с 2019 года у них равенство, 4-4. В этом сезоне они ещё не встречались, а в прошлом Даниил победил в финале US Open, а Новак выиграл финалы Australian Open и «Мастерса» в Париже.