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Даниил Медведев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Астане

Даниил Медведев — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Астане
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Сегодня, 8 октября, чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за выход в финал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в полуфинале турнира в Астане.

В финале победитель данного матча сразится с греком Стефаносом Циципасом (3).

По личным встречам Джокович имеет преимущество над Даниилом со счётом 6-4. При этом с 2019 года у них равенство, 4-4. В этом сезоне они ещё не встречались, а в прошлом Даниил победил в финале US Open, а Новак выиграл финалы Australian Open и «Мастерса» в Париже.

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