Ольховский объяснил поражение Рублёва от Циципаса в полуфинале турнира в Астане

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте россиянин Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Рублёв со счётом 6:4, 4:6, 3:6 проиграл греку Стефаносу Циципасу.

«Самое обидное, что по первым двум сетам нельзя было сказать, что Рублёв проиграет матч Циципасу. Андрей сыграл очень плохой гейм при счёте 4:5 — там было пять невынужденных ошибок. Может быть, всё из-за нервов — поторопился выиграть.

В третьем сете была возможность взять брейк, когда отыграл свой гейм с 0-30. Но, опять же, невынужденные ошибки, которые и решили исход матча. Количество невынужденных ошибок – один из решающих моментов встречи. По игре Андрей смотрелся хорошо. Если убрать ошибки, то можно претендовать на очень высокий результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.