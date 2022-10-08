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«Просто где-то не повезло». Янчук — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Астане

«Просто где-то не повезло». Янчук — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Астане
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) между Андреем Рублёвым и Стефаносом Циципасом. Грек одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 и вышел в финал соревнований, где встретится с Новаком Джоковичем или Даниилом Медведевым.

«Встреча равных и достойных соперников. Определённые мячи решили исход матча. У каждого свои сильные стороны. Циципас на подъёме: он машет слева одной рукой очень увлечённо и иногда мощно.

Андрей силён в том, что играет в быстром темпе и, конечно, коронный удар справа. Ему есть чем играть. Просто где-то не повезло и подсел физически», — сказала Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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