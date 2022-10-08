«Просто где-то не повезло». Янчук — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Астане
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) между Андреем Рублёвым и Стефаносом Циципасом. Грек одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 и вышел в финал соревнований, где встретится с Новаком Джоковичем или Даниилом Медведевым.
«Встреча равных и достойных соперников. Определённые мячи решили исход матча. У каждого свои сильные стороны. Циципас на подъёме: он машет слева одной рукой очень увлечённо и иногда мощно.
Андрей силён в том, что играет в быстром темпе и, конечно, коронный удар справа. Ему есть чем играть. Просто где-то не повезло и подсел физически», — сказала Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:56
-
14:21
-
14:00
-
13:31
-
12:25
-
11:52
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:01
-
10:17
-
10:06
-
09:47
-
09:44
-
09:36
-
09:16
-
00:33
- 7 октября 2022
-
23:32
-
22:59
-
22:21
-
22:07
-
21:40
-
21:33
-
21:01
-
20:46
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:32
Партнерский контент