«Просто где-то не повезло». Янчук — о поражении Рублёва в полуфинале турнира в Астане

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мыслями о полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) между Андреем Рублёвым и Стефаносом Циципасом. Грек одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 6:3 и вышел в финал соревнований, где встретится с Новаком Джоковичем или Даниилом Медведевым.



«Встреча равных и достойных соперников. Определённые мячи решили исход матча. У каждого свои сильные стороны. Циципас на подъёме: он машет слева одной рукой очень увлечённо и иногда мощно.



Андрей силён в том, что играет в быстром темпе и, конечно, коронный удар справа. Ему есть чем играть. Просто где-то не повезло и подсел физически», — сказала Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.