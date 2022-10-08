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Стала известна сетка турнира в Клуж-Напоке, где сыграют Грачёва, Потапова и Крейчикова

Стала известна сетка турнира в Клуж-Напоке, где сыграют Грачёва, Потапова и Крейчикова
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Женская теннисная организация (WTA) опубликовала сетку турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Россиянка Варвара Грачёва на старте соревнований встретится с теннисисткой из квалификации, Анастасия Потапова (4) проведёт матч с представительницей США Энн Ли. Первая сеяная турнира чешка Барбора Крейчикова сойдётся с венгеркой Далмой Галфи, а второй номер посева украинка Ангелина Калинина сразится с обладательницей уайлд-кард канадкой Эжени Бушар.

Действующей победительницей турнира является немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая в 2021 году уверенно переиграла Маяр Шериф из Египта в финальном матче соревнований со счётом 6:1, 6:1. Эта победа позволила немке выиграть первый титул WTA за шесть лет.

Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».

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