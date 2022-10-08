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Циципас высказался о своей победе над Рублёвым

Циципас высказался о своей победе над Рублёвым
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Я постоянно варьировал удары, и ближе к концу всё шло по-моему. Я полностью следовал плану своей игры. Было несколько вещей, над которыми пришлось поработать.

Я продолжал совершать эти удары с большой страстью и решимостью. Это было нелегко. Необходимость иметь дело с очень хорошим соперником по другую сторону сетки сделала это сражение чрезвычайно напряжённым физически. Я доволен собой, доволен, что был так полон решимости заставить себя работать так хорошо», — сказал Циципас после матча на корте.

В финальном матче турнира в Астане Циципас встретится либо с Даниилом Медведевым, либо с Новаком Джоковичем.

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