Камельзон: жаль, что Рублёв проиграл Циципасу. Но по-человечески Стефаноса надо поздравить

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Андрея Рублёва в полуфинале турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Рублёв со счётом 6:4, 4:6, 3:6 проиграл греку Стефаносу Циципасу.

«Рублёв показал хороший результат. Ничего такого зазорного в поражении не вижу. Игра была интересная и боевая. Циципас есть Циципас: его уровень такой же, как у Рублёва. Скрестились два бойца за выход в финал.

Жаль только, что Андрей проиграл. Я всегда приветствую победы российских игроков: нам это надо и по политике, чтобы нас не забывали. Рублёв набирает форму. Состав турнира в Астане очень сильный. Это уже хороший результат: он в четвёрке, а значит, будут хорошие очки. Рублёв ещё покажет свою игру.

Циципас наполовину наш русский парень. Его мама, на всякий случай, была чемпионкой по теннису. Она его научила играть, а не отец-футболист. Поэтому там все понятия российские. Я давно не видел Циципаса в финалах. Его надо по-человечески поздравить с выходом в финал. А в финале будет один из двух асов: Джокович или Медведев», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.