Анастасия Захарова и Элина Аванесян одержали победы на старте квалификации в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Анастасия Захарова (179-я в рейтинге WTA) и Элина Аванесян (126-я в рейтинге WTA) одержали победы на старте квалификации на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).
Анастасия Захарова одержала победу над румынкой Габриэлой Ли со счётом 6:1, 6:3. Захарова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 возможных.
Элина Аванесян одержала победу над румынкой Брианой Сабо со счётом 6:1, 6:0. На счету Аванесян два эйса, две двойные ошибки, шесть реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных.
Действующей победительницей турнира в Клуж-Напоке является немецкая теннисистка Андреа Петкович, которая в 2021 году уверенно переиграла Маяр Шериф из Египта в финальном матче соревнований со счётом 6:1, 6:1.
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