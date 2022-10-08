Даниил Медведев снялся с полуфинального матча с Джоковичем после второго сета
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Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртый в рейтинге АТР) не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем (седьмой в рейтинге АТР).
Даниил Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6).
В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 4:6, 3:6. По пути к финалу серб обыграл чилийца Кристьяна Гарина, голландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиянина Карена Хачанова. Финальный матч состоится завтра, 9 октября.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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