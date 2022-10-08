Даниил Медведев объяснил, почему не смог продолжить матч с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртый в рейтинге АТР) объяснил, почему не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем (седьмой в рейтинге АТР).

«На 1:0 на тай-брейке во втором сете почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Сначала подумал, что, может, судорога. После очка понял, что не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась», — передаёт слова российского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Даниил Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва.