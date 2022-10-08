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Ольховский: очень обидно за Медведева. Пожелаем ему скорейшего восстановления

Ольховский: очень обидно за Медведева. Пожелаем ему скорейшего восстановления
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте россиянин Андрей Ольховский высказался о снятии российского теннисиста Даниила Медведева с полуфинального матча турнира в Астане (Казахстан) с сербом Новаком Джоковичем.

«Может быть, Медведев где-то дёрнул, но так откровенно этого не было видно. Очень обидно. Не знаю, насколько серьёзная травма. Однако если снялся, то не хотел дальше травмироваться. Надеюсь, что на Итоговом турнире он всё-таки будет.

Желаем ему скорейшего восстановления. По матчу он смотрелся очень неплохо. К сожалению, такое бывает, и здесь ничего не сделаешь. Матч был очень хороший, просто молодчина», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва.

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