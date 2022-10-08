Рафаэль Надаль впервые стал отцом
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (второй в рейтинге АТР) сегодня, 8 октября, впервые стал отцом. Об этом сообщает испанское издание Marca.
У 36-летнего теннисиста и его жены Хиски Перельо родился сын. Сообщается, что пара решила назвать сына в честь теннисиста — Рафаэль.
В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема», а именно Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне он добрался до полуфинала, на который не вышел из-за травмы, а на Открытом чемпионате США проиграл в четвёртом круге. В минувшие выходные Надаль принял участие в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Роджером Федерером в прощальном матче швейцарца. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.
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