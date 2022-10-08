Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира в Тунисе, повесив сопернице «баранку»

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (42-я в рейтинге WTA) вышла в финал нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв американку Клэр Лю (73-я в рейтинге WTA).

Мертенс одержала победу со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Лю ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Мертенс четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных.

В финальном матче Мертенс сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд турнира в Монастире составил $ 251 750. Финал состоится 9 октября.