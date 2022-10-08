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Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира в Тунисе, повесив сопернице «баранку»

Элисе Мертенс уверенно вышла в финал турнира в Тунисе, повесив сопернице «баранку»
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (42-я в рейтинге WTA) вышла в финал нового турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), обыграв американку Клэр Лю (73-я в рейтинге WTA).

Мертенс одержала победу со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Лю ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного. Мертенс четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти возможных.

В финальном матче Мертенс сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд турнира в Монастире составил $ 251 750. Финал состоится 9 октября.

Монастир. 1/2 финала
08 октября 2022, суббота. 17:15 МСК
Клэр Лю
73
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Элисе Мертенс
42
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии
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