Новак Джокович — о Данииле Медведеве: он боец и отличный соперник

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о российском теннисисте Данииле Медведеве после их матча в рамках полуфинала турнира в Астане (Казахстан).

«Я очень надеюсь, что у Даниила не очень серьёзная травма. Он боец и отличный соперник. Не думаю, что он прекратит матч, если не почувствует, что не может продолжить. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу на ноге», — передаёт слова сербского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) после второго сета. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.