Джокович — о матче с Медведевым: он был лучшим игроком на площадке в обоих сетах

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Это был безумно напряжённый матч, особенно во втором сете. Он был лучшим игроком на площадке в обоих сетах. Я боролся и пытался найти способ, чтобы выиграть. Я нашёл способ выиграть второй сет. Мне грустно за турнир и за этих людей, которые наслаждались битвой, и за Даниила, который был вынужден так закончить этот матч», — передаёт слова сербского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) после второго сета. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.