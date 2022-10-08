Новак Джокович отреагировал на новость о том, что Рафаэль Надаль впервые стал отцом

Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге АТР) отреагировал на новость о том, что испанский теннисист Рафаэль Надаль (второй в рейтинге АТР) впервые стал отцом.
«Он стал отцом? Вот это новости! Поздравляю его, его жену, семью. Это большая новость. У него большая потрясающая семья, они справятся без моих советов, там и так знают, что посоветовать и сказать. Здоровья и большого счастья», — передаёт слова сербского теннисиста корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Сегодня, 8 октября, у 36-летнего теннисиста и его жены Хиски Перельо родился сын. Сообщается, что пара решила назвать сына в честь теннисиста — Рафаэль. Не так давно Надаль выступал на Кубке Лэйвера, с которого снялся после первого поединка из-за семейных обстоятельств. Пока неизвестно, когда он вернётся на корт.
- 8 октября 2022
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