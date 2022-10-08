Прошла жеребьёвка турнира во Флоренции, где сыграют Карацев, Берреттини и Оже-Альяссим

Мужская теннисная организация (ATP) опубликовала сетку турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия), который пройдёт с 10 по 16 октября на хардовом покрытии.

Возглавил посев соревнований 13-я ракетка мира, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Второй номер посева получил итальянский теннисист Маттео Берреттини. Оба теннисиста начнут турнир со второго круга.

На старте соревнований россиянин Аслан Карацев (39-й номер рейтинга) встретится с голландцем Таллоном Грикспором (54-й номер рейтинга). Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-й номер рейтинга) сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином (81-й номер рейтинга).

В турнире также примут участие Максим Кресси (США), Лоренцо Музетти (Италия) и другие.

Призовой фонд турнира составил € 757 900.