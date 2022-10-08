Фото: Арина Соболенко показала, как выглядит после тренировки

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новую фотографию. На фото спортсменка идёт с тренировки в спортивной одежде и с сумкой.

Фото: Из личного архива Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Арина Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.