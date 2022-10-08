Прошла жеребьёвка турнира в Хихоне, где сыграют Рублёв, Маррей и Тим

Мужская теннисная организация (ATP) опубликовала сетку нового турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания), который пройдёт с 10 по 16 октября на хардовом покрытии.
Возглавил посев соревнований девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Второй номер посева получил испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста. Оба теннисиста начнут турнир со второго круга.
На старте соревнований белорус Илья Ивашко (70-й номер рейтинга) встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом (407-й номер рейтинга). Австрийский теннисист Доминик Тим (162-й номер рейтинга) сыграет с португальцем Жоау Соузой (62-й номер рейтинга). Британец Энди Маррей (46-й номер рейтинга) начнёт турнир матчем с Алехандро Давидович-Фокиной (31-й номер рейтинга).
В турнире также примут участие Томми Пол (США), Франсиско Серундоло (Аргентина), Роберто Баутиста-Агут (Испания) и другие. Призовой фонд турнира составил € 612 000.
- 8 октября 2022
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