Видеообзор полуфиналов Медведев — Джокович, Рублёв — Циципас на турнире в Астане

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами полуфинальных матчей с участием россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва, а также серба Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса в хардовом турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В первом полуфинальном матче дня Рублёв (5) уступил шестой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
Второй полуфинальный матч завершился досрочно. Медведев не смог завершить матч, снявшись с поединка после второго сета из-за травмы приводящей мышцы.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Финальный матч между Джоковичем и Циципасом состоится завтра, 9 октября. Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
- 8 октября 2022
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