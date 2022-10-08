Видеообзор полуфиналов Медведев — Джокович, Рублёв — Циципас на турнире в Астане

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами полуфинальных матчей с участием россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва, а также серба Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса в хардовом турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

В первом полуфинальном матче дня Рублёв (5) уступил шестой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Второй полуфинальный матч завершился досрочно. Медведев не смог завершить матч, снявшись с поединка после второго сета из-за травмы приводящей мышцы.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Финальный матч между Джоковичем и Циципасом состоится завтра, 9 октября. Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.