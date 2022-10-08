Навратилова высказалась о полуфинальном матче Джоковича и Медведева на турнире в Астане

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о полуфинальном матче турнира в Астане (Казахстан) между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
«Новак Джокович только что показал, каким яростным соперником он является на самом деле — проиграл первый сет Медведеву, выиграл второй на тай-брейке. Затем Медведев снялся ни с того ни с сего, как всегда. Было видно, что Новак был разочарован, поскольку он был за битву. Он хотел играть!» — написала Навратилова в своих социальных сетях.
Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) после второго сета. Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
- 8 октября 2022
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