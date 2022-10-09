Свёнтек стала первой теннисисткой с 2017 года, которая смогла одержать 60 побед за сезон

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала свою 60-ю победу в сезоне, обыграв в россиянку Екатерину Александрову в полуфинале турнира в Остраве (Чехия).

Свёнтек стала первой теннисисткой в WTA-туре, кто добился такого результата с 2017 года, когда столько же побед за сезон оформила датская теннисистка Каролина Возняцки.

В финале турнира в Остраве Свёнтек встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в полуфинале обыграла Елену Рыбакину. По пути к финалу Свёнтек обыграла таких теннисисток, как австралийка Айла Томлянович (отказ), американка Кэти Макнелли и россиянка Екатерина Александрова. Финальный матч состоится 9 октября.

Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.