Свёнтек стала первой теннисисткой с 2017 года, которая смогла одержать 60 побед за сезон

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала свою 60-ю победу в сезоне, обыграв в россиянку Екатерину Александрову в полуфинале турнира в Остраве (Чехия).
Свёнтек стала первой теннисисткой в WTA-туре, кто добился такого результата с 2017 года, когда столько же побед за сезон оформила датская теннисистка Каролина Возняцки.
В финале турнира в Остраве Свёнтек встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в полуфинале обыграла Елену Рыбакину. По пути к финалу Свёнтек обыграла таких теннисисток, как австралийка Айла Томлянович (отказ), американка Кэти Макнелли и россиянка Екатерина Александрова. Финальный матч состоится 9 октября.
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
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