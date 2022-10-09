Медведев снялся с матча с Джоковичем, Юран может возглавить «Локомотив». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с полуфинального матча с Новаком Джоковичем на турнире в Астане, Александр Плутник обсуждал с Сергеем Юраном возможное назначение на пост наставника «Локомотива», железнодорожники уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра с должностей спортдира и главного тренера соответственно. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев снялся с полуфинального матча с Джоковичем после второго сета.
2. Плутник обсуждал с Юраном возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива».
3. «Локомотив» уволил спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
4. ЦСКА и «Динамо» поделили очки в матче 12-го тура РПЛ.
5. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Баварией», сравняв счёт на последних секундах.
6. «Сочи» разгромил дома «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 4:0.
7. Омский «Авангард» дома одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом»
8. Даниил Медведев объяснил, почему не смог продолжить матч с Джоковичем.
9. «Милан» не испытал проблем с «Ювентусом» в матче 9-го тура Серии А.
10. ИИХФ призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады.
11. Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус».
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