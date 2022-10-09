Мама Циципаса рассказала, как ATP может пресечь вспышки гнева теннисистов во время матчей

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, рассказала, как, по её мнению, руководство ATP должно наказывать теннисистов за вспышки гнева во время матчей.

«Думаю, пару раз арбитр прошёлся бы по ним — не хочу сейчас обидеть Медведева — и всё встало бы на место сразу. А это неплохо. Они все — личности, но, когда любая личность входит в азарт сумасшедший, очень трудно свои отрицательные качества — а по-человечески они есть у всех — держать под контролем. И, тогда как раз вы видите, чего стоит человек, что он на самом деле из себя представляет. Это моё глубокое убеждение», — сказала Сальникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.