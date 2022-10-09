Мама Стефаноса Циципаса рассказала, кто из её детей лучше всего говорит по-русски
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Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, рассказала, на каком языке разговаривает со своими детьми.
«Мы со всеми детьми говорим по-русски. У меня Стёпа говорит по-русски. Все говорят, но лучше всех второй (Петроc), не знаю почему. В Астане очень даже нормально. Мы вообще греки: отец Стефаноса и сам Стефанос, но половину времени пытаемся хоть иногда быть в Греции. Так что отсюда мы поедем домой, потому что Стефанос ничего не играет — у нас нет матчей», — сказала Сальникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) воспитывают сыновей Петроса и Павлоса, а также дочь Елизавет.
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