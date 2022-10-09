Миша Зверев опубликовал забавные фото с отдыха на Мальдивах с братом Александром

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат олимпийского чемпиона 2020 года, пятой ракетки мира Александра Зверева, опубликовал в социальных сетях забавные фото с совместного семейного отдыха на Мальдивах.
На одном из снимков Александр и Миша держат на руках свою маму, бывшую советскую теннисистку Ирину Звереву (Фатееву).
Фото: из личного архива Миши Зверева
Фото: из личного архива Миши Зверева
Фото: из личного архива Миши Зверева
Фото: из личного архива Миши Зверева
Зверев-младший не выступал на турнирах с «Ролан Гаррос» — 2022, где получил страшную травму ноги в полуфинале с испанцем Рафаэлем Надалем. Немец порвал три боковые связки. Он собирался вернуться на корт на Кубке Дэвиса, однако у Александра выявили отёк костей. Зверев признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».
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